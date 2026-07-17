Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde gruplar ve eşleşmeler belirlendi!

İsviçre'nin Mies kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray B Grubu'nda, Trabzonspor ise A Grubu'nda yer aldı.

Eleme turnuvasında mücadele edecek Türk temsilcilerinden Manisa Basket, Yunanistan ekibi Kolossos H Hotels ile eşleşirken, Denizli Basket'in ilk rakibi Almanya temsilcisi RASTA Vechta oldu.

Kura çekimi öncesinde düzenlenen BCL Kulüpler Çalıştayı'nda ise NBA temsilcileri, organizasyona katılan kulüplerle bir araya gelerek Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin planlarını paylaştı. BCL Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos da 2026-2027 sezonunun şampiyonu ve finalistinin, 2027 sonbaharında başlaması planlanan NBA ve FIBA destekli yeni ligin ilk sezonuna katılma hakkı kazanacağını açıkladı.

Eşleşmelerin ardından Galatasaray Genel Menajeri Özgün Önver, Trabzonspor Sportif Direktörü Cömert Küce ve Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice, kura sonuçları ile Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) iş birliğinde hayata geçirilmesi planlanan yeni Avrupa ligi projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖZGÜN ÖNVER: "NBA AVRUPA YAPILANMASINDA KALICI BİR KULÜP OLARAK YER ALMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray Genel Menajeri Özgün Önver, B Grubu'ndaki rakiplerini, kulübün Avrupa hedeflerini ve NBA Avrupa projesine yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

"Öncelikle böylesine güçlü bir organizasyonda yeniden yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. B Grubu'nda Cibona, Legia Warszawa ve SIG Strasbourg ile eşleştik. Üçü de köklü ve saygı duyduğumuz rakipler. Avrupa'nın farklı basketbol geleneklerini bir araya getiren dengeli ancak zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçın kolay olmadığının farkındayız. Galatasaray olarak hedefimiz, grubumuzu en üst sırada tamamlamak ve sezon boyunca adım adım ilerleyerek organizasyonun son aşamalarında yer almak. Kadro yapılanmamızı ve sezon planlamamızı, Galatasaray'ın mücadele gücünü ve iddiasını sahaya yansıtacak şekilde sürdürüyoruz."

CÖMERT KÜCE: "İLK KATILIMIMIZDA KALICI BİR İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Trabzonspor Sportif Direktörü Cömert Küce de A Grubu'ndaki rakiplerini, ilk BCL sezonundaki hedeflerini ve çalıştayda paylaşılan yeni Avrupa basketbolu modelini değerlendirdi:

"A Grubu'nda Nanterre 92, Rytas Vilnius ve Sabah BC ile eşleştik. Avrupa basketbolunda farklı ekolleri temsil eden, uluslararası deneyime sahip üç değerli rakiple karşılaşacağız. Özellikle son Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Rytas Vilnius'un da grubumuzda yer alması, rekabet seviyesini tek başına ortaya koyuyor. Zorlu bir grup olduğunu biliyoruz ama bu seviyede artık her maçın kendi hikayesi var ve biz de sahaya mücadelemizi, enerjimizi, karakterimizi yansıtarak her maçı kazanabilecek bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Geçtiğimiz sezon yakaladığımız ivmeyi Avrupa'ya taşımayı hedefliyoruz. Bu organizasyonda sadece yer almak değil, ilk katılımımızda kalıcı bir iz bırakmak ve gruptan çıkarak yeni başarı hikayeleri yazmak istiyoruz."

EVREN YENİCE: "HEDEFİMİZ GRUP AŞAMASINA YÜKSELEN TEK TAKIM OLMAK"

Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice ise kulübün ilk Avrupa sezonundaki hedefini ve NBA Avrupa projesine ilişkin izlenimlerini hakkında şunları söyledi:

"Öncelikle, böylesine değerli bir organizasyonda yer aldığımız için hem büyük mutluluk hem de gurur duyuyoruz. Doğrudan grup aşamasına katılmayı çok arzu ediyorduk. Ancak şimdi hedefimiz, elemelere katılan 16 takım arasından grup aşamasına yükselmeyi başaran tek takım olmak. Önümüzdeki sürecin ne kadar zorlu olduğunun farkındayız. Bununla birlikte, kura sonucunun takımımız açısından olumlu olduğunu ve bize önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyorum."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör