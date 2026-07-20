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Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:20

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasındaki yerini korudu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan erkekler dünya sıralamasında Türkiye, 770.6 puanla 11. sıradaki yerini korudu. ABD, 920.7 puanla ilk basamakta bulunurken, Almanya 843.6 puanla ikinci, Sırbistan ise 836.6 puanla üçüncü sırada yer aldı.

AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasındaki yerini korudu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 11. basamağında yer aldı.

FIBA'nın açıklamasına göre 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde üçüncü pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 770,6 puanla 11. sıradaki yerini korudu.

Sıralamada 920,7 puanla zirvede yer alan ABD'yi 843.6 puanla Almanya, 836.6 puanla Sırbistan takip etti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye, D Grubu'nu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI #FIBA #TÜRKİYE #ALMANYA #ABD

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasındaki yerini korudu
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