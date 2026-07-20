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Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:12

Cedi Osman, PAOK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK, milli oyuncu Cedi Osman'ı kadrosuna kattı.

AA
Cedi Osman, PAOK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızı Cedi Osman, PAOK ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te başlayan milli oyuncu, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yolunu tuttu. NBA'de Cleveland Cavaliers (2017-2023) ve San Antonio Spurs'ta (2023-2024) oynayan Cedi, 2024'te Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa'ya döndü.

Cedi Osman, 2024-2026 yıllarında Panathinaikos ile 2 kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu elde etti.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Cedi Osman, PAOK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!
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