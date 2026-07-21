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Giriş Tarihi: 21.07.2026 16:30

Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu'na yeni sözleşme!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı.

AA
Fenerbahçe’den Melih Mahmutoğlu’na yeni sözleşme!
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 36 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. 2013 yılında katıldığı ailemizde 2 Avrupa Ligi, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan, takımımızla özdeşleşerek adını sarı mirasımıza altın harflerle yazdıran kaptanımız Melih Mahmutoğlu, yeni sezonda da Fenerbahçemizin başarısı için mücadele edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, kaptanımıza 10 numaralı çubuklu formasıyla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MELİH MAHMUTOĞLU #FENERBAHÇE #BASKETBOL SÜPER LİGİ

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Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu'na yeni sözleşme!
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