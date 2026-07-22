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Giriş Tarihi: 22.07.2026 16:37

TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Treshawn Thurman'ı kadrosuna kattı

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak Safiport Erokspor'da forma giyen ABD'li Treshawn Thurman ile anlaştı.

AA
TOFAŞ, ABD’li basketbolcu Treshawn Thurman’ı kadrosuna kattı
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Bursa temsilcisinin açıklamasında, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) ekiplerinden Omaha ve Nevada üniversitelerinde forma giyen, ardından 3 sezon NBA G League'de mücadele eden, 2022-23 sezonunda ise Belçika ekibi Filou Oostende ile Litvanya temsilcisi Wolves Twinsbet'te oynayan ABD'li forvet Treshawn Thurman ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türkiye'ye 2025-26 sezonu öncesinde gelen 1995 doğumlu, 2,01 metre boyundaki Thurman, geçen sezon Safiport Erokspor'da 30 karşılaşmada 8 sayı, 2,6 ribaund ve 0,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Treshawn Thurman'ı kadrosuna kattı
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