TOFAŞ, ABD’li basketbolcu Treshawn Thurman’ı kadrosuna kattı

Bursa temsilcisinin açıklamasında, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) ekiplerinden Omaha ve Nevada üniversitelerinde forma giyen, ardından 3 sezon NBA G League'de mücadele eden, 2022-23 sezonunda ise Belçika ekibi Filou Oostende ile Litvanya temsilcisi Wolves Twinsbet'te oynayan ABD'li forvet Treshawn Thurman ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türkiye'ye 2025-26 sezonu öncesinde gelen 1995 doğumlu, 2,01 metre boyundaki Thurman, geçen sezon Safiport Erokspor'da 30 karşılaşmada 8 sayı, 2,6 ribaund ve 0,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör