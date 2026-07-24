LeBron James, Philadelphia 76ers ile anlaştı!

NBA'de geleceği merak edilen LeBron James ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

LeBron James'in Philadelphia 76ers ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

ESPN'in haberine göre; LeBron James'in Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.