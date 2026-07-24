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Giriş Tarihi: 24.07.2026 19:05

LeBron James, Philadelphia 76ers ile anlaştı!

41 yaşındaki yıldız LeBron James, Philadelphia 76ers ile anlaşma sağladı.

LeBron James, Philadelphia 76ers ile anlaştı!
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NBA'de geleceği merak edilen LeBron James ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

LeBron James'in Philadelphia 76ers ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

ESPN'in haberine göre; LeBron James'in Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

LeBron James'in Philadelphia 76ers ile imzaladığı anlaşmanın toplam 8 milyon dolar olduğu vurgulandı.

LeBron James ile Philadelphia 76ers arasındaki anlaşmanın ikinci sezonunda oyuncu opsiyonunun yer alacağı ifade edildi.

LeBron James'in menajerinin, Philadelphia 76ers ile yapılan anlaşmayı doğruladığı kaydedildi.

Los Angeles Lakers'tan ayrılan LeBron James, Philadelphia 76ers forması giyerek kariyerinde 24. NBA sezonunu oynayacak.

LeBron James, NBA kariyerinde daha önce Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers forması giymişti.

LeBron James, geride kalan sezonda Los Angeles Lakers formasıyla 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalaması yakalamıştı.

41 yaşındaki yıldız, kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu ve 4 normal sezon MVP ödülü kazandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PHİLADELPHİA 76ERS #LEBRON JAMES #MİAMİ HEAT #CLEVELAND CAVALİERS #LOS ANGELES LAKERS #NBA

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LeBron James, Philadelphia 76ers ile anlaştı!
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