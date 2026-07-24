Şevval Akalan, Galatasaray’a transfer oldu!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Şevval Akalan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-27 sezonu kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, yerli rotasyonunu Şevval Akalan ile güçlendirdi. Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Dış şut tehdidi, sahadaki çalışkanlığı ve enerjisiyle Şevval Akalan'a büyük taraftarımızın önüne çıkacağı yeni sezonda başarılar diliyor, sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.

Milli oyuncu, kariyerinde İstanbul Üniversitesi, Çimsa ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın takımlarının da formasını giydi.

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