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Giriş Tarihi: 25.07.2026 14:23

Sydney Taylor, Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor'ı transfer etti.

İHA
Sydney Taylor, Galatasaray’da
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Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna ABD'li guard Sydney Taylor eklemesini yaptı. Kulübümüz, skorer kimliğiyle öne çıkan oyuncu ile anlaşmaya vardı. Hücumdaki etkinliği ve yüksek yüzdeli şutlarıyla takımımıza katkı sağlayacak olan Sydney Taylor'a Galatasaray forması altında başarılı bir sezon diliyoruz. Sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin" denildi.
Profesyonel kariyerine Kibirkstis Vilnius ile başlayan 25 yaşındaki basketbolcu, Avrupa'da MB Zaglbie Sosnowiec ve WNBA'de de Chicago Sky'da oynadı. Taylor, devam eden WNBA sezonunda Chicago Sky formasıyla 14.2 sayı, 1.5 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#AVRUPA #ABD #GALATASARAY

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Sydney Taylor, Galatasaray'da
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