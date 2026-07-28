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Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:47

Bahçeşehir Koleji, Damien Inglis'i kadrosuna kattı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 4 ve 5 numara pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki Fransız oyuncu Damien Inglis’i kadrosuna kattı.

AA
Bahçeşehir Koleji, Damien Inglis’i kadrosuna kattı!
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Damien Inglis'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan ve son olarak Yokohama B-Corsairs forması giyen NBA patentli Fransız oyuncu, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."

PERFORMANSI

Kariyerinin son iki sezonunu Japonya Ligi'nde geçiren Inglis, geçtiğimiz sezon 57 maçta 16.2 sayı, 8.1 ribaund, 4.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BAHÇEŞEHİR KOLEJİ #BASKETBOL SÜPER LİGİ #NBA

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Bahçeşehir Koleji, Damien Inglis'i kadrosuna kattı!
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