Bahçeşehir Koleji, Damien Inglis’i kadrosuna kattı!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Damien Inglis'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan ve son olarak Yokohama B-Corsairs forması giyen NBA patentli Fransız oyuncu, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."

PERFORMANSI

Kariyerinin son iki sezonunu Japonya Ligi'nde geçiren Inglis, geçtiğimiz sezon 57 maçta 16.2 sayı, 8.1 ribaund, 4.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör