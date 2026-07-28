Bahçeşehir Koleji, Damien Inglis’i kadrosuna kattı!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Damien Inglis'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan ve son olarak Yokohama B-Corsairs forması giyen NBA patentli Fransız oyuncu, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."
PERFORMANSI
Kariyerinin son iki sezonunu Japonya Ligi'nde geçiren Inglis, geçtiğimiz sezon 57 maçta 16.2 sayı, 8.1 ribaund, 4.7 asist ortalamalarıyla oynadı.