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Giriş Tarihi: 28.07.2026 21:34

Beşiktaş BOA, Jillian Chantel Alleyne'i transfer etti!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Jillian Chantel Alleyne'i kadrosuna kattı.

AA
Beşiktaş BOA, Jillian Chantel Alleyne’i transfer etti!
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Beşiktaş BOA, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyuncu Jillian Chantel Alleyne ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 31 yaşındaki pivot, gelecek sezon Beşiktaş'ta yer alacak.

Kariyerine Gipuzkoa'da başlayan Jillian, Hapoel Rishon LeZion, Minnesota Lynx, Elitzur Ramla, Washington Mystics, Maccabi Ramat Gan, Panathinaikos, Tarsus Belediyesi ve son olarak Jiangsu Phoenix formalarını terletti.

Jillian, Çin ekibi Jiangsu Phoenix'te geçen sezon 25 maçta 14,9 sayı, 10 ribaunt, 3,2 asist, 1,2 top çalma ve 1,3 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ BOA

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Beşiktaş BOA, Jillian Chantel Alleyne'i transfer etti!
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