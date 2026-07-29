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Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:26

Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu

Euroleague'de normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final-Four ise 28-30 Mayıs'ta yapılacak.

İHA
Euroleague’de yeni sezon fikstürü belli oldu
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Euroleague'de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı. Eurolaegue'de normal sezon 24 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak ve 16 Nisan Nisan Cuma günü sona erecek. Play-In maçları 20 ve 23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Play-offlar da 27 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Final-Four organizasyonu ise 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.
Normal sezonun ardından ilk 6 sırada yer alan takımlar doğrudan play-off'lara çıkacak. İlk 6 sıradan sonraki 4 ekip ise Play-In oynayacak.
Bu sezon Euroleague'de 20 takım yer alacak, Türkiye'den A. Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadele edecek. Sezonun ilk Türk derbisi ise 7. hafta Efes ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Euroleague'de ilk hafta programı şöyle:

24 Eylül Perşembe
Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas
Dubai Basketball - Real Madrid
Hapoel Tel Aviv - Bayern Münih
Barcelona - A. Efes
Baskonia - Olympiakos
LDLC Asvel - Maccabi Tel Aviv
Panathinaikos - Paris Basketball

25 Eylül Cuma
Beşiktaş - Valencia Basket
Fenerbahçe - Virtus Bologna
Partizan - Olimpia Milano

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#EUROLEAGUE #BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #OLİMPİA MİLANO #KIZILYILDIZ

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Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu
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