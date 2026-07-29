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Giriş Tarihi: 29.07.2026 16:32 Son Güncelleme: 29.07.2026 16:34

Galatasaray Çağdaş Faktoring'den dikkat çeken transfer

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Natasha Howard'ı kadrosuna kattı.

AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring’den dikkat çeken transfer
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Natasha Howard'ı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadro yapılanması çalışmaları kapsamında ABD'li tecrübeli oyuncu Natasha Howard ile anlaşmaya vardı. Natasha Howard'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde üç Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki Natasha Howard, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe ve ÇBK Mersin formalarını da terletti.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG #FENERBAHÇE #ÇBK MERSİN #TÜRKİYE

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Galatasaray Çağdaş Faktoring'den dikkat çeken transfer
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