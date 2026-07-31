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Giriş Tarihi: 31.07.2026 14:16

Draymond Green, Golden State Warriors ile sözleşme uzattı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors, Draymond Green ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İHA
Draymond Green, Golden State Warriors ile sözleşme uzattı!
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NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Golden State Warriors, ABD'li basketbolcu Draymond Green'in sözleşmesini uzattı. Warriors, 36 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu anlaşmayla Green'in 27,7 milyon Dolar kazanacağı ifade edildi. NBA'de 15. sezonuna geçirecek Draymond Green, 2012 yılında Golden State Warriors tarafından 2. tur 35. sıradan seçildi. ABD'li basketbolcu geçtiğimiz sezon Golden State Warriors'ta 8.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Deneyimli basketbolcu Warriors ile 2015, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında da NBA şampiyonluğu yaşadı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GOLDEN STATE WARRİORS #AMERİKAN BASKETBOL LİGİ ( #NBA

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Draymond Green, Golden State Warriors ile sözleşme uzattı!
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