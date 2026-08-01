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Giriş Tarihi: 1.08.2026 14:08 Son Güncelleme: 1.08.2026 14:09

Wenyen Gabriel, Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Güney Sudan asıllı ABD'li forvet Wenyen Gabriel'i renklerine bağladı.

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Wenyen Gabriel, Beşiktaş’ta!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Güney Sudan asıllı ABD'li forvet Wenyen Gabriel'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Güney Sudan asıllı ABD'li forvet Wenyen Gabriel ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Wenyen, NBA kariyerinde Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Memphis Grizzlies; Avrupa'da ise Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos ve Bayern Münih formalarını giydi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Wenyen Gabriel, Beşiktaş'ta!
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