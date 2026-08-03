Karşıyaka, Hakan Sayılı transferini açıkladı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, bu doğrultuda daha önce de Karşıyaka forması giyen 26 yaşındaki uzun forvet Hakan Sayılı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Hakan Sayılı Karşıyaka'mızda. Kariyerine Banvit'te başlayan, Beşiktaş, Aliaga Petkimspor ve Darüşşafaka'da oynadıktan sonra 2023-2025 yılları arasında Karşıyaka'mızın formasını giyen; geçtiğimiz sezonu ise Mersin Spor'da tamamlayan Hakan Sayılı, 2026-27 sezonunda yeniden Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Hakan'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze yeniden hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör