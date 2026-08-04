Ishmael El-Amin, Karşıyaka’ya imza attı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Ishmael El-Amin'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Hapoel Galil Elion'da forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun 2026-2027 sezonunda Karşıyaka'da oynayacağı belirtildi.
Kariyerine Ball State Cardinals'te başlayan Ishmael El-Amin, daha önce Rhode Island Rams, Shumen Basket, Ventspils, Hapoel Gilboa Galil, Napoli ve Hapoel Galil Elion takımlarında forma giydi.
Açıklamada, Ishmael El-Amin'e yeni sezonda başarılar dilendi.