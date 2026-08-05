NBA ve FIBA, BWB’nin 25. yılı için İstanbul’u seçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yaptıkları açıklamada, Basketball Without Borders (BWB) programının yeni formatının ilk uygulaması olacak ve 2002 ile 2008'deki BWB Europe etkinliklerinin ardından İstanbul'da üçüncü kez düzenlenecek olan Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı'nın, 26 Ağustos Çarşamba-29 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Altyapı Salonları'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Erkekler BWB Next Up 2026, dünyanın dört bir yanından lise çağındaki 80 yetenekli erkek sporcuyu bir araya getirecek. Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Erkek Milli Takımı oyuncusu Vlade Divac, eski NBA ve İtalya Erkek Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez (LA Clippers), 2021 NBA şampiyonu ve üç kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton (Washington Wizards) ve 2023-24 Kia NBA En İyi Savunma İkinci Takımı üyesi Jalen Suggs (Orlando Magic) gibi mevcut ve eski NBA ve FIBA oyuncuları ile antrenörlerinin rehberliğinde, atletik testler, hareket verimliliği çalışmaları, yetenek geliştirme istasyonları, 3'e 3 müsabakalar, yaşam becerileri seminerleri ve 5'e 5 maçlara katılacak. Kamp katılımcıları ve diğer antrenörlerin tam listesi ise kamp öncesinde duyurulacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör