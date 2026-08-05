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Giriş Tarihi: 5.08.2026 15:34

TBF Başkanı Türkoğlu, "Sınır Tanımayan Basketbol" projesini değerlendirdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı "Sınır Tanımayan Basketbol (Basketball Without Borders)" projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.

AA
TBF Başkanı Türkoğlu, Sınır Tanımayan Basketbol projesini değerlendirdi
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı "Sınır Tanımayan Basketbol (Basketball Without Borders)" projesi hakkında konuştu.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek noktada olduğunu belirten Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Basketball Without Borders'a sporcuyken de dahil olmuştum. Şimdi de yönetici olarak dahil olacağım organizasyonlardan bir tanesi. Biz, farklı tecrübeleri ülkemizdeki gençlerin yaşaması açısından, bilgi birikimlerinin gelişmesi açısından çok önemli buluyoruz. Basketball Without Borders da ülkemizin gençleri için bence önemli bir fırsat olacaktır. Burada NBA'deki sporcuların, yöneticilerin, hocaların Türk gençliğine çok büyük bir tecrübe katacağına inanıyoruz. Herkesi bu etkinliğe bekliyoruz. Bu organizasyonlar insanların katılımıyla daha da keyifli oluyor. İnşallah buradan da herkes iyi bir tecrübeyle ayrılacaktır."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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TBF Başkanı Türkoğlu, "Sınır Tanımayan Basketbol" projesini değerlendirdi
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