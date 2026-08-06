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Giriş Tarihi: 6.08.2026 21:24

Alen Smailagic, Galatasaray'a imza attı!

25 yaşındaki uzun forvet Alen Smailagic, Galatasaray MCT Technic ile sözleşme imzaladı.

AA
Alen Smailagic, Galatasaray’a imza attı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, Sırp oyuncu Alen Smailagic'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 25 yaşındaki Smailagic ile sözleşme imzalandı.

Profesyonel basketbola 2017'de ülkesinin Beko kulübünde başlayan Smailagic, 2019'dan 2021'e kadar Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giydi.

Smailagic, kariyerinin devamında Basketbol Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Partizan, Zalgiris ve Virtus Bologna'da oynadı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY MCT TECHNİC #TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

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Alen Smailagic, Galatasaray'a imza attı!
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