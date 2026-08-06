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Giriş Tarihi: 6.08.2026 20:46

Muhaymin Mustafa, Karşıyaka'da!

Karşıyaka, Muhaymin Mustafa'yı transfer ettiğini açıkladı.

AA
Muhaymin Mustafa, Karşıyaka’da!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, kısa forvet Muhaymin Mustafa'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Muhaymin Mustafa, Karşıyaka'mızda. Kariyerinde Anadolu Efes, TOFAŞ, Galatasaray, Darüşşafaka ve Merkezefendi formaları giyen, geçtiğimiz sezonu ise Onvo Büyükçekmece'de tamamlayan Muhaymin Mustafa, 2026-2027 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Muhaymin'e yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncu, Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak KKTC'de dünyaya geldi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #KARŞIYAKA

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Muhaymin Mustafa, Karşıyaka'da!
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