Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'in en fazla galibiyet alan ikinci başantrenörü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.08.2026 00:36

NBA'in en fazla galibiyet alan ikinci başantrenörü hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en fazla galibiyet elde eden ikinci başantrenörü Don Nelson, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

AA
NBA’in en fazla galibiyet alan ikinci başantrenörü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

NBA'in açıklamasında, 5 kez şampiyonluk yaşadığı basketbolculuk kariyerinden sonra ligde tüm zamanların en çok galibiyet elde eden başantrenörlerinden biri haline gelen ABD'li çalıştırıcı Nelson'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Boston Celtics formasıyla 1966, 1968, 1969, 1974 ve 1976'da olmak üzere 5 defa NBA şampiyonluğuna ulaşan Nelson, 1976-2010 yıllarında başantrenörlük görevinde bulundu.

Kariyerinde Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks ve Dallas Mavericks'i çalıştıran Nelson, NBA'de 3 kez yılın başantrenörü seçildi.

Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi listesine de dahil edilen Nelson, bin 335 galibiyetle Gregg Popovich'in ardından NBA normal sezonlarında en fazla maç kazanan ikinci başantrenör ünvanını elinde bulunduruyordu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#AMERİKAN BASKETBOL LİGİ ( #MİLWAUKEE BUCKS #GOLDEN STATE WARRİORS #NEW YORK KNİCKS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'in en fazla galibiyet alan ikinci başantrenörü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA