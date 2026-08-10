Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı hazırlık programını açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.08.2026 14:18 Son Güncelleme: 10.08.2026 14:19

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı hazırlık programını açıkladı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programını duyurdu.

AA
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı hazırlık programını açıkladı!
  • ABONE OL

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına 20 Ağustos Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, 6 hazırlık müsabakası oynayacak.

Sarı-lacivertli ekibin hazırlık maçı programı şöyle:

29 Ağustos Cumartesi:

Glint Körfez Basket-Fenerbahçe

1 Eylül Salı:

Fenerbahçe-TOFAŞ

4 Eylül Cuma:

Fenerbahçe-Olympiakos (Girit Turnuvası)

6 Eylül Pazar:

Fenerbahçe-Armani Olimpia Milan/Kızılyıldız (Girit Turnuvası)

9 Eylül Çarşamba:

Fenerbahçe-Esenler Erokspor

13 Eylül Pazar:

Fenerbahçe-Balkan Botevgrad

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #SARUNAS JASİKEVİCİUS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı hazırlık programını açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA