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Giriş Tarihi: 11.08.2026 19:45

Karşıyaka, Rashard Kelly transferini açıkladı!

30 yaşındaki forvet Rashard Kelly, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka ile anlaşma sağladı.

İHA
Karşıyaka, Rashard Kelly transferini açıkladı!
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Rashard Kelly Karşıyaka'mızda! Geçtiğimiz sezonlarda Wichita State Shockers, Parma, JDA Dijon, Gaziantep, Wolves Vilnius, BC Prometey, ADA Blois Basket takımlarında forma giyen; geçtiğimiz sezonu ise Aomori Watts'ta tamamlayan Rashard Kelly, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Rashard'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BASKETBOL SÜPER LİGİ #KARŞIYAKA

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Karşıyaka, Rashard Kelly transferini açıkladı!
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