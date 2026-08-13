A Erkek Basketbol Takımı’nın Litvanya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu belli oldu

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü 21.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak.

Milliler, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü ise saat TSİ 22.30'da Reykjavik'te Laugardalshöll Arena'da İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların, karşılaşma öncesi aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroda şu isimler yer aldı: "Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, James Metecan Birsen, Onuralp Bitim¸ Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay."

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