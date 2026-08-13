Anadolu Efes’te hedef tüm kulvarlarda yeniden zirve

"İLK HEDEFİMİZ, ANADOLU EFES'İ HAK ETTİĞİ YERE GETİREBİLMEK"

Alper Yılmaz, Anadolu Efes'in istikrarlı bir şekilde yeniden Avrupa'nın zirvesinde yer almasını hedeflediklerini belirtti.

Mavi-beyazlı takımın Avrupa Ligi'nde üst üste kazandığı 2 şampiyonluğun ardından son 3 sezonda beklentilerin altında kaldığını hatırlatan 51 yaşındaki basketbol adamı, şöyle konuştu:

"Anadolu Efes hep en yukarıya oynayan bir takım oldu. Türkiye'deki bütün kupaları en çok kazanan ekip olması da bunun en büyük göstergesi. Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyon olan 3 takımdan biri. Tarihi başarılarla dolu. Her kulübün inişi ve çıkışı oluyor. Anadolu Efes, arka arkaya kazandığı şampiyonluklardan sonra bütün takımların ilk hedefi olmuştu. İstediğimiz başarıları elde edemediğimiz 3 sezon oldu. Önümüzdeki sezondan itibaren tekrar her kulvarda aynı başarıları hedefleyen bir takım olma yolundayız. Tarihimizde 2 kez Koraç Kupası'nda final oynadık. Birini kaybettik, diğerini kazandık. Avrupa Ligi'nde de 5 Dörtlü Finalimiz var. 2'sinde şampiyonluğa ulaşabildik. Hedefimiz, hep Dörtlü Final oynayabilmek ve bu başarıyı devam ettirebilmek. İstikrar sağlamayı hedefliyoruz."

"KULÜPTE BİR ÜZÜNTÜ HAKİMDİ"

Yeniden göreve geldiğinde değişime ihtiyaç olduğunu düşündüğünü vurgulayan Alper Yılmaz, şu görüşleri paylaştı:

"Göreve yeniden geldiğimde ilk olarak değişimin gelmesini düşünüyordum çünkü bir üzüntü hissi vardı. Anadolu Efes, başarıya alışık bir kulüp. Başarısızlıkların ya da istenilen performansı gösterememenin sonucunda bir üzüntü hakimdi. Öncelikli hedefimiz sezonu iyi bir şekilde bitirebilmekti. Play-off'ta gerçekten çok iyi mücadele ettik. Yarı finalde şampiyon Fenerbahçe'ye hepsini kazanabileceğimiz 4 maçın 3'ünü kaybederek elendik. Sezon bittikten sonra oyuncu, teknik ve idari ekiplerimizde değişiklikler yaptık. Önümüzdeki sezona yeni bir heyecanla ve başlangıçla elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırlanıyoruz. Hep en yukarıda olmak istiyoruz ve en yukarıda olamadığımız noktada üzüntü yaşıyoruz. Forma, taraftar ve basketbol sevgisi için mücadele eden oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Son topa kadar mücadele etmek istiyoruz. Umuyorum ki başarılı bir sezon geçiririz. İlk hedefimiz, Anadolu Efes'i hak ettiği yere getirebilmek."

"GENÇ VE BAŞARIYA AÇ OYUNCULARA YÖNELDİK"

Yeni sezon kadrosunu oluştururken tercih ettikleri oyuncu profilini anlatan Yılmaz, mücadele gücüne öncelik verdiklerini ifade etti.

Kadroda önemli bir değişime gittiklerini aktaran mavi-beyazlıların genel direktörü, "Genç, başarıya aç ve sahada mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacak oyunculara yönelmeyi istedik. En doğru ve en uygun fiyatlarla alabileceğimiz oyuncuları kadromuza katmaya çalıştık. Güzel bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Umuyorum başarılı bir kadro kurmuşuzdur." şeklinde konuştu.

"LASO'NUN KENDİ KURDUĞU BİR TAKIMDA DAHA BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK"

Alper Yılmaz, kendi kurduğu takımla daha başarılı olacağına inandıkları için başantrenör Pablo Laso'yla yola devam ettiklerini belirtti.

İspanyol başantrenörün Aralık 2025'te göreve geldiğini hatırlatan Yılmaz, "Laso'nun kendi kurduğu bir takımda daha başarılı olacağını düşündük. Karşılıklı olarak devam etmenin daha doğru bir seçenek olduğuna karar verdik. Umut ediyorum o da eski başarılarını yakalayabileceği bir sezon geçirir, biz de hak ettiğimiz yerde ve tepelerde mücadele eden bir takıma dönebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA LİGİ'NDE ADIM ADIM İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Anadolu Efes'in tüm kulvarlarda her zaman en yüksek hedeflere sahip olduğunu vurgulayan Alper Yılmaz, yeni sezonda Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Avrupa Ligi'nde adım adım ilerlemeleri gerektiğinin altını çizen 51 yaşındaki basketbol adamı, "Anadolu Efes, bütün kulvarlarda her zaman en yükseği hedefleyen bir kulüp. Tabii ki Basketbol Süper Ligi'nde ilk hedefimiz şampiyonluk. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde 20 takımlı sisteme geçtikten sonra sezon çok yoğun geçiyor. Burayı biraz adım adım gitmek lazım. Önce play-off'u daha sonra da Dörtlü Final'i hedefliyoruz. Adım adım ilerlemek istiyoruz." diye görüş belirtti.