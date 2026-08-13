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Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:17 Son Güncelleme: 13.08.2026 11:18

Russell Westbrook, basketbol kariyerini sonlandırdı

NBA efsanelerinden Russel Westbrook, profesyonel basketbol kariyerini nokta koyduğunu açıkladı.

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Russell Westbrook, basketbol kariyerini sonlandırdı
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ABD'li basketbolcu Russell Westbrook, 37 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Westbrook, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen sonunu izlediğinizi bile fark etmiyorsunuz. Orada olmanız gerekiyordu. Şimdi bitti." ifadelerini kullandı.

NBA'de 2016-2017 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Westbrook, dokuz kez All-Star seçilme başarısı göstermişti.

Tecrübeli basketbolcu, 18 sezonluk NBA kariyerinde Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ve Sacramento Kings formalarını giydi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#OKLAHOMA CİTY THUNDER #NBA

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Russell Westbrook, basketbol kariyerini sonlandırdı
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