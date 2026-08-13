Türk Telekom’un yeni sezon hedefi Türkiye ve Avrupa’da zirve

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan başkent ekibinde başantrenör Erdem Can ile kaptan Doğuş Özdemiroğlu, açıklamalarda bulundu.

Erdem Can, sezon öncesinde yoğun bir kadro oluşturma sürecinden geçtiklerini belirterek, önceliklerinin kulübü, Ankara'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Fiziksel ve mental çalışmaların yanı sıra takımın sistem hazırlıklarına da başladıklarını aktaran Can, kafalarındaki kadroyu yüzde 100 oluşturmanın her zaman zor olduğunu belirterek, "Biz şartlarımızın elverdiği en iyi kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Bu sene de bunun çabasını verdik." dedi.

Başantrenör Erdem Can, oluşturdukları kadronun karakterine vurgu yaparak, "Doğru karaktere sahip, çalışkan, beraber oynamayı seven, aidiyet duygusuna sahip ve çalışkanlığını sahada üretkenliğe çevirebilen bir yapı oluşturduğumuza inanıyorum. Gün gün geliştirerek en iyi noktaya gitmeye çalışacağız." diye konuştu.

Türk Telekom'un yeni sezondaki en önemli özelliklerinden birinin mücadele gücü olmasını istediklerini dile getiren Can, "Önümüzdeki sezon da daha önceki sezonlarda olduğu gibi ilk pozisyondan son pozisyona kadar, sahada bir top varsa onu almak için bütün mücadeleyi verecek, takımını en doğru şekilde temsil edecek, elinden gelen her şeyi sahada yapacak bir takım oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ LİGLERİNDEN BİRİNE SAHİBİZ"

Erdem Can, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon güçlü bir rekabet yaşanacağını dile getirdi.

Can, ligde birçok takımın ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Bu yıl sanıyorum Türk Basketbol Süper Ligi, tarihinin en büyük bütçeli, en geniş kadrolu, en sert, en potansiyelli liglerinden biri oldu. Rekabet Türk basketbolu açısından gurur verici. Avrupa'nın en güçlü liglerinden birine sahibiz." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli başantrenör, sonuçtan önce sahada ortaya konulan mücadeleye odaklandıklarını belirterek, "Bizim ilk amacımız en doğru mücadeleyi vermek. Zaten o doğru mücadele bizi bir yere getirecek." dedi.

"TÜRK TELEKOM, BKT AVRUPA KUPASI'NA ÇOK YAKIŞIYOR"

Türk Telekom'un Avrupa'daki hedeflerine değinen Erdem Can, BKT Avrupa Kupası'nın bu sezon daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu bildirdi.

Yunanistan ve İtalya'da önemli yatırımlar yapan takımların organizasyona dahil olduğunu aktaran Can, "Bizim için en büyük hedef BKT Avrupa Kupası'nın bir parçası olabilmek. Hem şehrimiz hem de kulübümüz gerçekten BKT Avrupa Kupası'na çok yakışıyor." diye konuştu.

Erdem Can, Avrupa'da başarılı olmanın kolay olmadığını vurgulayarak, yaklaşık 50 günlük hazırlık sürecinde takımın savunma ve hücum prensiplerini oturtmaya çalışacaklarını belirtti.

Türk Telekom'un büyük bütçeli bir kulüp olmamasına rağmen organize bir yapı kurduğunu anlatan Can, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak bir organizasyon kuruyoruz. Dolayısıyla da optimali sağlayıp yola çıkıyoruz." dedi.

Altyapıya da önem verdiklerini ifade eden Can, taraftar desteğinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Onlarsız hiçbir şeyin tadı da anlamı da yok. Umarım destekleriyle hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa Kupası'nda onları, şehrimizi ve ülkemizi iyi temsil edecek bir basketbol ortaya koyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU: "ANKARA'YA GÜZEL ŞEYLER YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Türk Telekom'un kaptanı Doğuş Özdemiroğlu ise sezonun ilk antrenmanında yeni oyuncularla kaynaşma sürecinin başladığını dile getirdi.

Doğuş, "Bu yaz yapacağımız antrenmanlar, bütün sezon oynayacağımız maçlar için çok önemli. O yüzden hızlı ve verimli bir antrenman süreci geçireceğimizi umuyorum." dedi.

Geçen sezon hem lig hem de Avrupa'da iyi bir grafik çizdiklerini, yeni sezonda bunun üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Doğuş, "Bu sezon da bunların üstüne koyup hem Avrupa'da hem ligde en iyi yere gitmek istiyoruz. Daha büyük hedeflere ulaşıp Ankara'ya güzel şeyler yaşatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Doğuş Özdemiroğlu, geçen sezon taraftar desteğinin kendilerine büyük katkı sağladığını anlatarak, "Bu sezon da taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Herkesi Ankara'daki maçlarımıza bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör