Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Kadın Basketbol Takımı, Portekiz'e takılmadı!
Giriş Tarihi: 14.08.2026 21:19

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Portekiz'e takılmadı!

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Portekiz ile karşılaşan A Milli Kadın Basketbol Takımı parkeden 63-51 galip ayrıldı.

AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Portekiz’e takılmadı!
  • ABONE OL

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakaya milliler, Derin Erdoğan, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Elif Bayram ve Elif İstanbulluoğlu ilk 5'iyle başladı.

Maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk periyodunu 17-6 önde tamamladı. Milliler ikinci periyotta, Portekiz'in farkı kapatmasına izin vermezken soyunma odasına 32-20'lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan milliler, 3. çeyreği 48-30 önde tamamladı. Portekiz son çeyrekte hızlı hücumlarda etkili olsa da A Milli Kadın Basketbol Takımı parkeden 63-51 galibiyetle ayrıldı.

4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın tekrar Portekiz'le özel maçta karşı karşıya gelecek.

Milliler, hazırlık döneminde 22-23 Ağustos'ta Çekya'yla hazırlık maçı oynayacak. Berlin'den önce Almanya'nın Köln kentine geçecek milliler, burada da önce 26 Ağustos'ta ardından 27 Ağustos'ta Almanya ile özel maçta karşılaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI #TURKCELL BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Portekiz'e takılmadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA