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Giriş Tarihi: 14.08.2026 14:47

Anadolu Efes, Daron Russell'ı kadrosuna kattı!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Daron Russell ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

AA
Anadolu Efes, Daron Russell’ı kadrosuna kattı!
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, son olarak U-BT Cluj-Napoca formasını terleten Daron Russell'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonu öncesindeki transfer çalışmalarımız kapsamında Daron Russell ile anlaşma sağladık. Geçtiğimiz sezon U-BT Cluj-Napoca ile Romanya Ligi, Romanya Kupası ve Romanya Süper Kupası şampiyonluklarını yaşayan Russell, Romanya Ligi Finalleri MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçildi. Russell'a ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Romanya vatandaşlığı da bulunan 28 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Galatasaray MCT Technic, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka formalarını giydi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ANADOLU EFES #BASKETBOL SÜPER LİGİ

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Anadolu Efes, Daron Russell'ı kadrosuna kattı!
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