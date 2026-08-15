Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Kadın Basketbol Takımı, Portekiz'i yendi!
Giriş Tarihi: 15.08.2026 22:19

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Portekiz'i yendi!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ikinci kez karşılaştığı Portekiz'i 56-44 yendi.

AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Portekiz’i yendi!
  • ABONE OL

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Portekiz ile karşılaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakaya milliler, Elif İstanbulluoğlu, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Sinem Ataş ve Esra Ural 5'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 14-2, ilk yarısı 28-11, üçüncü periyodu 45-24 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 56-44 galip ayrıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Sarımermer, Gülşah Akkaya, Bahar Çağlar Ökten, Ali Türkmen ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı da maçı takip etti.

SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, 22-23 Ağustos'ta Çekya'yla iki hazırlık maçı oynayacak.

Berlin'den önce Almanya'nın Köln kentine geçecek milliler, burada da önce 26 Ağustos'ta ardından 27 Ağustos'ta Almanya ile özel maçta karşılaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI #TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU #SEVGİ UZUN #TURKCELL BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ #HİDAYET TÜRKOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Portekiz'i yendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA