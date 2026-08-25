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Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:50

Anadolu Efes, 2026–2027 sezonunu açtı!

Başantrenör Pablo Laso yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştiren Anadolu Efes, yeni sezon için çalışmalarına başladı.

Anadolu Efes, 2026–2027 sezonunu açtı!
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Kadrosunun önemli bölümünde değişime giden Anadolu Efes Spor Kulübü, 2026–2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Yeni sezon hazırlıkları esnasında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, "Burada olmaktan ve yeni sezona başlamaktan dolayı çok mutluyum. Önümüzde büyük beklentilerle başladığımız yeni bir sezon var.

Bugün milli takımlarında bulunan oyuncularımız nedeniyle bazı eksiklerimiz vardı ancak buna rağmen burada olup yeni sezona adım atmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Umarım taraftarlarımızın da desteğiyle hep birlikte harika bir sezon geçiririz" dedi.

10 OYUNCU MİLLİ TAKIMLARDA

Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki yeni sezonun ilk çalışması, oyuncuların büyük bölümünün milli takımlarda yer almaları nedeniyle eksik kadroyla gerçekleştirildi.

Darius Karutasu, Ercan Osmani ve Erkan Yılmaz Türkiye, Mike James Amerika Birleşik Devletleri, Jordan Loyd Polonya, Santi Yusta İspanya, Dario Saric ile yardımcı antrenör Tomislav Mijatović Hırvatistan, Matthew Strazel Fransa, Kai Jones Bahamalar ve Daron "Fatts" Russell da Romanya Milli Takımı kampında bulunuyor.

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HAZIRLIK TURNUVALARINA KATILACAK

Anadolu Efes, İstanbul'da yapacağı antrenman ve hazırlık maçlarının ardından yeni sezon öncesinde Antalya ve Rusya'da da hazırlık turnuvalarına katılacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ANADOLU EFES #ERCAN OSMANİ #ERKAN YILMAZ #PABLO LASO

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Anadolu Efes, 2026–2027 sezonunu açtı!
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