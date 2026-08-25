Anadolu Efes, 2026–2027 sezonunu açtı!

Bugün milli takımlarında bulunan oyuncularımız nedeniyle bazı eksiklerimiz vardı ancak buna rağmen burada olup yeni sezona adım atmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Umarım taraftarlarımızın da desteğiyle hep birlikte harika bir sezon geçiririz" dedi.

10 OYUNCU MİLLİ TAKIMLARDA

Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki yeni sezonun ilk çalışması, oyuncuların büyük bölümünün milli takımlarda yer almaları nedeniyle eksik kadroyla gerçekleştirildi.