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Giriş Tarihi: 28.08.2026 22:21 Son Güncelleme: 28.08.2026 22:45

Xavier Munford, Karşıyaka'ya imza attı!

Karşıyaka, 33 yaşındaki basketbolcu Xavier Munford'u transfer etti.

AA
Xavier Munford, Karşıyaka’ya imza attı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 33 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Xavier Munford'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine Rhode Island Rams'te başlayan, Bakersfield Jam, Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Barcelona, Bursaspor, Melbourne Phoenix, Hapoel Tel Aviv, Reyer Venezia, Hapoel Holon formaları giyen geçtiğimiz sezonu ise UNICS Kazan'da tamamlayan Xaiver Munford, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Xavier'e yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #KARŞIYAKA

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Xavier Munford, Karşıyaka'ya imza attı!
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