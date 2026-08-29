12 Dev Adam ezdi geçti!

Erkek Basketbol Takımımız,Elemelerde 7'de 7 yapan 12 Dev Adam, yenilgi yüzü görmedi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada periyotlar 27-13, 28-21, 20-13 ve 19-19 sona erdi. Karşılaşmanın en skorerioldu. Ergin Ataman yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, oynayacağı sıradaki maçta pazartesi günü TSİ 22.30'da İzlanda'ya konuk olacak. Öte yandanGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu mücadeleyi tribünden izleyerek millilere destek verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör