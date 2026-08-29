12 Dev Adam ezdi geçti!

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Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası AvrupaElemeleri 2. Tur J Grubu'ndakiilk maçında Litvanya'yı evinde28 sayı farkla 94-66 mağlupederek müthiş serisini sürdürdü.
Elemelerde 7'de 7 yapan 12 Dev Adam, yenilgi yüzü görmedi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada periyotlar 27-13, 28-21, 20-13 ve 19-19 sona erdi. Karşılaşmanın en skoreri 22 sayı ile Cedi Osman
oldu. Ergin Ataman yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, oynayacağı sıradaki maçta pazartesi günü TSİ 22.30'da İzlanda'ya konuk olacak. Öte yandan kaptan Cedi Osman,Ay-Yıldızlı forma altında 200resmi maç barajını aştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu mücadeleyi tribünden izleyerek millilere destek verdi.
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Mete Efendioğlu - Editör