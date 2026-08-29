Fenerbahçe, Körfez Basket’e mağlup oldu!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bu sene Kocaeli'yi temsil edecek olan Körfez Basket sezon açılışı için organize ettiği hazırlık maçında Fenerbahçe Tarfin'i konuk etti. İzmit'te oynanan karşılaşmaya bir eksikle çıkan Körfez ekibi maçın başından sonuna kadar Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.

İlk çeyreği 24-16 geçilen karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-siyahlıların 46-37'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kocaeli ekibinin özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla domine ettiği oyunun ikinci yarısında da tablo değişmedi. Maçın genelinde tabelada farkı iki hanelerde tutan Körfez Basket, Fenerbahçe'nin öne geçmesine izin vermezken karşılaşmadan da 82-70 galip ayrıldı.

Maçın dikkat çeken anlarından biri de duraklama anı oldu. Skorboard arızası nedeniyle maç 3. çeyrekte yaklaşık 10 dakikalık durdu, oyuncular soğumamak için sahada ısınmak zorunda kaldı.

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