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Giriş Tarihi: 29.08.2026 13:12

Yunanistan Basketbol Milli Takımı'nda düşüş devam ediyor!

Katar'da düzenlenecek 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma mücadelesinde üst üste mağlubiyetler yaşayan Yunanistan Basketbol Milli Takımı'ndaki düşüş devam ediyor.

AA
Yunanistan Basketbol Milli Takımı’nda düşüş devam ediyor!
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2025 yazında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'a yarı finalde kaybeden başantrenör Vassilis Spanoulis yönetimindeki Yunanistan, Dünya Kupası elemelerinde beklentilerden uzak bir performans ortaya koydu.

Elemelerin ilk turunu temmuz ayında Romanya ve Portekiz mağlubiyetleriyle kapatan Yunanistan, dün akşam deplasmanda Ukrayna'ya 82-76 mağlup olarak ikinci tura da kötü bir başlangıç yaptı.

ZORLU FİKSTÜRE GİRECEKLER

Yunanistan, 2. Tur I Grubu'nda 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle son sıraya kadar geriledi. Spanoulis'in öğrencilerini elemelerin kalan maçlarında zorlu bir fikstür bekliyor.

Yunanistan, kalan 5 maçında grup lideri İspanya ve Gürcistan ile ikişer, Ukrayna ile de bir maç yapacak.

ANTETOKOUNMPO OYNAYAMAYACAK

Gruplarını ilk 3 sırada bitiren takımlar FIBA Dünya Kupası vizesi alabilecek. Yunanistan, eleme maçlarında sakatlığı nedeniyle NBA'de forma giyen yıldızı Giannis Antetokounmpo'dan yoksun mücadele etti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#NBA #A MİLLİ TAKIM #YUNANİSTAN #GİANNİS ANTETOKOUNMPO

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Yunanistan Basketbol Milli Takımı'nda düşüş devam ediyor!
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