Ergin Ataman: Dünya Kupası biletini almak istiyoruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, ay-yıldızlı ekibin Laugardalshöll Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İzlanda'nın lojistik açıdan zor bir deplasman olduğunu belirten deneyimli başantrenör, "Buraya gelen kadar belki de Avrupa'daki en uzun yolculuklardan birini yapıyorsunuz. Üç saatlik fark da vücut dengesini biraz etkiliyor. Tabii ki kadro olarak İzlanda'dan daha üstün olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle akıllı oynayıp kadro kapasitemizi sahaya yansıtmamız lazım.

Ancak İzlanda, özellikle sahasında çok tehlikeli bir takım. Hızlı oynuyorlar. Başta Fridriksson ve Hermannsson olmak üzere 5-6 oyuncuları var. Yaklaşık 5-6 senedir aynı kadroyla ve 5'le oynuyorlar. Çok tempolu bir basketbol ortaya koyuyorlar. Özellikle iki oyun kurucuları çok etkili. Kenardan gelen oyuncularımızın katkısını artırmamız gerekiyor. Maçı daha tempolu ve agresif hale getirerek avantaj elde etmeliyiz." diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALMAK İSTİYORUZ"

Ergin Ataman, İzlanda maçını kazanıp elemelerde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası biletini almak istediklerini kaydetti.

Elemelerde aldıkları 7 galibiyetle grupta lider olduklarını hatırlatan Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için kritik bir maç. Şu anda 7 galibiyetle namağlup şekilde grubun lideriyiz. Yarın buradan çıkaracağımız bir galibiyet, yüzde 99 bizi Dünya Kupası'na taşır. Her türlü sonuçta yine çok büyük bir avantaja sahibiz ama yarın galibiyetle ayrılıp Dünya Kupası biletini almak istiyoruz. İzlanda'nın da üç galibiyeti var ve onlar da sıralamada ilk 3'e girebilmek için ciddi bir mücadele veriyor. İlk maçta biz Litvanya ile oynarken onlar da Sırbistan deplasmanındaydı. Farklı kaybettiler ama 3 periyot boyunca maçın içinde kaldılar. Hatta üçüncü periyotta bir ara farkı 7-8 sayıya kadar indirdiler. İzlanda, geri adım atmayan bir takım. Fark ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyor ve sürekli maça yeniden girmeye çalışıyor. Burada taraftar faktörü de önemli. Salon son derece küçük ancak çok agresif bir taraftarları var. Bunu geçmişte de yaşadık."

KADRO KAPASİTEMİZİ SAHAYA YANSITMAMIZ GEREKİYOR"

İzlanda ile deplasmanda oynadıkları son maçı kaybettiklerini ve salonda önemli bir taraftar baskısı olduğunu aktaran deneyimli başantrenör, "O dönemde çok farklı bir kadroyla, tamamen B takımı diyebileceğimiz bir ekiple buraya gelmiştik. Bizim açımızdan hedefi olmayan bir maçtı çünkü Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemiştik. Ancak İzlanda, agresif taraftar desteğiyle üzerimizde ciddi bir baskı kurmuştu. Bu nedenle yarın da bu küçük salonda ağır bir atmosfer olacaktır. Bizim kontrolü kaybetmeden, kadro kapasitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

ERCAN OSMANİ AÇIKLAMASI

Litvanya maçında burnunun kırılması nedeniyle oyuna devam edemeyen ve aday kadrodan çıkarılan Ercan Osmani'nin son durumuyla ilgili Ergin Ataman, şunları söyledi:

"Tabii, büyük bir şanssızlık. Litvanya maçının 5. dakikasında Ercan'ın burnu kırıldı. İlk başta ümitliydik, acaba sadece bir darbe mi diye düşündük ancak yapılan röntgende burnunun kırık olduğu tespit edildi. Sanıyorum yarın sabah ameliyata girecek. Ercan Osmani bizim için önemli bir oyuncu. Hele ki Alperen'in olmadığı bir durumda onun önemi daha da artıyor. Ancak özellikle İstanbul'daki Litvanya maçında Yiğitcan Saybir ve Erkan Yılmaz o bölgeyi gayet iyi doldurdular. Gerektiğinde Cedi Osman'ı da oraya çekebiliriz. Tabii bu tip sakatlıklar maalesef zaman zaman olabiliyor. Ercan'a buradan 'Geçmiş olsun.' diyorum. İnşallah burun kırığının ardından 10-15 günlük bir süreçte takımına geri döner ve sezona başlar. Ondan sonra da yine tabii ki bizimle birlikte olacaktır."

"BURAYI KULÜP TAKIMI HALİNE GETİRDİK

Oyuncuların milli takıma olağanüstü bir istek ve heyecanla geldiğini dile getiren Ataman, "Kulüp takımı" haline geldiklerini vurguladı.

Ay-yıldızlı ekipteki atmosferi değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Herkes büyük bir istekle mücadele ediyor. Burayı, ay-yıldızlı formayı taşıdığımız bir kulüp takımı haline getirdik. Bu, tabii ki çok önemli. Oyuncuların kapasitesi maçların kazanılmasında ciddi rol oynuyor ama takım olabilmek, birlikte mücadele edebilmek ve egoları bir tarafa bırakıp hücumda topu paylaşabilmek de çok önemli. O açıdan oyuncularımızın mantalitesi çok iyi. Taraftarımız da her maçta, özellikle İstanbul'da bizimle birlikte. Federasyonun, Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Cumhurbaşkanımızın çok büyük ilgi ve destekleri var. Bu da herkesi etkiliyor. Herkes bizi ilgiyle takip eden Türk milleti için en iyisini vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör