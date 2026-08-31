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Giriş Tarihi: 31.08.2026 16:40

Avustralya Basketbol Ligi'nde kurallar baştan yazılacak! FIBA'nın onayı bekleniyor...

Avustralya Basketbol Ligi (NBL) yönetiminin yeni taraftar çekebilmek ve ligdeki heyecanı artırmak amacıyla test etmeyi planladığı kurallar, FIBA'nın onayına sunuldu.

AA
Avustralya Basketbol Ligi’nde kurallar baştan yazılacak! FIBA’nın onayı bekleniyor...
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Avustralya Basketbol Ligi (NBL) yönetimi, kurallar bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre bir smacın iki yerine üç sayıyla, orta sahadan atılan başarılı bir şutun dört sayıyla değerlendirilmesinin yer aldığı bir dizi kural değişikliğinden oluşan teklif, önce Avustralya Basketbol Federasyonu, ardından da basketbolun çatı kuruluşu FIBA'nın onayına gönderildi.

KURALLAR BAŞTAN YAZILACAK

Test edilmesi planlanan değişikliklerden biri de oyunculara özel molalar. Topa sahip olan bir oyuncunun yalnızca sahadaki takım arkadaşlarının dahil olduğu 30 saniyelik bir mola almasına izin verilecek değişikliğe göre bu molaya antrenörler ve kenardaki oyuncular katılamayacak.

SON ONAY FIBA'DA

NBL'nin 2-6 Eylül tarihlerinde Bendigo'da düzenlenmesi planlanan NBL Blitz Turnuvası'nda bu kuralları denemek istediği ancak federasyonun onay sürecine FIBA'yı dahil etmesiyle sürecin uzadığı kaydedildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FIBA #AVUSTRALYA

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Avustralya Basketbol Ligi'nde kurallar baştan yazılacak! FIBA'nın onayı bekleniyor...
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