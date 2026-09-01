12 Dev Adam Dünya Kupası’nda

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İzlanda'yı 110-73'lük skorla sahadan silerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Müsabakada periyotlar 14-33, 23-27, 19-20 ve 17-30 sona erdi. 12 Dev Adam elemelerde 8'de 8 yaptı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.
Ay-Yıldızlılar bir sonraki maçına 26 Kasım'da İtalya karşısına çıkacak. Cedi Osman ve Onuralp Bitim attıkları 17'şer sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.
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Mete Efendioğlu - Editör