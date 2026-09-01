12 Dev Adam Dünya Kupası’nda

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A Milli Erkek Basketbol Takımımız,Müsabakada periyotlar 14-33, 23-27, 19-20 ve 17-30 sona erdi.Ay-Yıldızlılar bir sonraki maçına 26 Kasım'da İtalya karşısına çıkacak. Cedi Osman ve Onuralp Bitim attıkları 17'şer sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.