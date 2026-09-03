FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nın perdesi açılacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda 16 takım yer alacak.

20. kez organize edilecek Dünya Kupası'ndaki maçlara Berlin Arena ile Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Gruplar

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar şöyle:

A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali

B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa

C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin

İlk maçlar

Organizasyonda yarın yapılacak 8 müsabakanın programı şöyle:

A Grubu:

12.30 Japonya-Mali (Berlin Arena)

18.45 İspanya-Almanya (Berlin Arena)

B Grubu:

15.30 Güney Kore-Nijerya (Berlin Arena)

22.00 Macaristan-Fransa (Berlin Arena)

C Grubu:

12.30 Avustralya-Porto Riko (Max-Schmeling-Halle)

18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling Halle)

D Grubu:

15.15 ABD-Çin (Max-Schmeling-Halle)

21.15 Çekya-İtalya (Max-Schmeling-Halle)

İLK DÜNYA KUPASI ŞİLİ'DE DÜZENLENDİ

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, ilk kez 1953'te Şili'de organize edildi.

10 takımın katıldığı organizasyonun finalinde ABD, ev sahibi Şili'yi 49-36 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM ABD

ABD, Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 11 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

19 kez düzenlenen organizasyonda Sovyetler Birliği (SSCB) 6 defa kupayı müzesine götürürken, Avustralya ve Brezilya ise birer kez altın madalya elde etti.

ŞAMPİYONLAR

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda madalya kazanan takımlar şöyle:

Düzenlenen yıl Ev sahibi Şampiyon İkinci Üçüncü 1953 Şili ABD Şili Fransa 1957 Brezilya ABD SSCB Çekoslovakya 1959 SSCB SSCB Bulgaristan Çekoslovakya 1964 Peru SSCB Çekoslovakya Bulgaristan 1967 Çekoslovakya SSCB Güney Kore Çekoslovakya 1971 Brezilya SSCB Çekoslovakya Brezilya 1975 Kolombiya SSCB Japonya Çekoslovakya 1979 Güney Kore ABD Güney Kore Kanada 1983 Brezilya SSCB ABD Çin 1986 SSCB ABD SSCB Kanada 1990 Malezya ABD Yugoslavya Küba 1994 Avustralya Brezilya Çin ABD 1998 Almanya ABD Rusya Avustralya 2002 Çin ABD Rusya Avustralya 2006 Brezilya Avustralya Rusya ABD 2010 Çekya ABD Çekya İspanya 2014 Türkiye ABD İspanya Avustralya 2018 İspanya ABD Avustralya İspanya 2022 Avustralya ABD Çin Avustralya

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör