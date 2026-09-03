FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nın perdesi açılacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda 16 takım yer alacak.
20. kez organize edilecek Dünya Kupası'ndaki maçlara Berlin Arena ile Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Gruplar
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar şöyle:
A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali
B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa
C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye
D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin
İlk maçlar
Organizasyonda yarın yapılacak 8 müsabakanın programı şöyle:
A Grubu:
12.30 Japonya-Mali (Berlin Arena)
18.45 İspanya-Almanya (Berlin Arena)
B Grubu:
15.30 Güney Kore-Nijerya (Berlin Arena)
22.00 Macaristan-Fransa (Berlin Arena)
C Grubu:
12.30 Avustralya-Porto Riko (Max-Schmeling-Halle)
18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling Halle)
D Grubu:
15.15 ABD-Çin (Max-Schmeling-Halle)
21.15 Çekya-İtalya (Max-Schmeling-Halle)
İLK DÜNYA KUPASI ŞİLİ'DE DÜZENLENDİ
FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, ilk kez 1953'te Şili'de organize edildi.
10 takımın katıldığı organizasyonun finalinde ABD, ev sahibi Şili'yi 49-36 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM ABD
ABD, Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 11 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
19 kez düzenlenen organizasyonda Sovyetler Birliği (SSCB) 6 defa kupayı müzesine götürürken, Avustralya ve Brezilya ise birer kez altın madalya elde etti.
ŞAMPİYONLAR
FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda madalya kazanan takımlar şöyle:
|Düzenlenen yıl
|Ev sahibi
|Şampiyon
|İkinci
|Üçüncü
|1953
|Şili
|ABD
|Şili
|Fransa
|1957
|Brezilya
|ABD
|SSCB
|Çekoslovakya
|1959
|SSCB
|SSCB
|Bulgaristan
|Çekoslovakya
|1964
|Peru
|SSCB
|Çekoslovakya
|Bulgaristan
|1967
|Çekoslovakya
|SSCB
|Güney Kore
|Çekoslovakya
|1971
|Brezilya
|SSCB
|Çekoslovakya
|Brezilya
|1975
|Kolombiya
|SSCB
|Japonya
|Çekoslovakya
|1979
|Güney Kore
|ABD
|Güney Kore
|Kanada
|1983
|Brezilya
|SSCB
|ABD
|Çin
|1986
|SSCB
|ABD
|SSCB
|Kanada
|1990
|Malezya
|ABD
|Yugoslavya
|Küba
|1994
|Avustralya
|Brezilya
|Çin
|ABD
|1998
|Almanya
|ABD
|Rusya
|Avustralya
|2002
|Çin
|ABD
|Rusya
|Avustralya
|2006
|Brezilya
|Avustralya
|Rusya
|ABD
|2010
|Çekya
|ABD
|Çekya
|İspanya
|2014
|Türkiye
|ABD
|İspanya
|Avustralya
|2018
|İspanya
|ABD
|Avustralya
|İspanya
|2022
|Avustralya
|ABD
|Çin
|Avustralya