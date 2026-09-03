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Giriş Tarihi: 3.09.2026 11:38

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın perdesi açılacak

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, yarın (4 Eylül cuma günü) start verecek.

AA
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nın perdesi açılacak
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda 16 takım yer alacak.

20. kez organize edilecek Dünya Kupası'ndaki maçlara Berlin Arena ile Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Gruplar

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar şöyle:

A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali

B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa

C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin

İlk maçlar

Organizasyonda yarın yapılacak 8 müsabakanın programı şöyle:

A Grubu:

12.30 Japonya-Mali (Berlin Arena)

18.45 İspanya-Almanya (Berlin Arena)

B Grubu:

15.30 Güney Kore-Nijerya (Berlin Arena)

22.00 Macaristan-Fransa (Berlin Arena)

C Grubu:

12.30 Avustralya-Porto Riko (Max-Schmeling-Halle)

18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling Halle)

D Grubu:

15.15 ABD-Çin (Max-Schmeling-Halle)

21.15 Çekya-İtalya (Max-Schmeling-Halle)

İLK DÜNYA KUPASI ŞİLİ'DE DÜZENLENDİ

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, ilk kez 1953'te Şili'de organize edildi.

10 takımın katıldığı organizasyonun finalinde ABD, ev sahibi Şili'yi 49-36 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM ABD

ABD, Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 11 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

19 kez düzenlenen organizasyonda Sovyetler Birliği (SSCB) 6 defa kupayı müzesine götürürken, Avustralya ve Brezilya ise birer kez altın madalya elde etti.

ŞAMPİYONLAR

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda madalya kazanan takımlar şöyle:

Düzenlenen yıl Ev sahibi Şampiyon İkinci Üçüncü
1953 Şili ABD Şili Fransa
1957 Brezilya ABD SSCB Çekoslovakya
1959 SSCB SSCB Bulgaristan Çekoslovakya
1964 Peru SSCB Çekoslovakya Bulgaristan
1967 Çekoslovakya SSCB Güney Kore Çekoslovakya
1971 Brezilya SSCB Çekoslovakya Brezilya
1975 Kolombiya SSCB Japonya Çekoslovakya
1979 Güney Kore ABD Güney Kore Kanada
1983 Brezilya SSCB ABD Çin
1986 SSCB ABD SSCB Kanada
1990 Malezya ABD Yugoslavya Küba
1994 Avustralya Brezilya Çin ABD
1998 Almanya ABD Rusya Avustralya
2002 Çin ABD Rusya Avustralya
2006 Brezilya Avustralya Rusya ABD
2010 Çekya ABD Çekya İspanya
2014 Türkiye ABD İspanya Avustralya
2018 İspanya ABD Avustralya İspanya
2022 Avustralya ABD Çin Avustralya

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI

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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın perdesi açılacak
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