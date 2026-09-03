NBA’de Los Angeles Clippers tarihi ceza! Tam 30 milyon euro...

NBA, Kawhi Leonard'ın Clippers dönemindeki sponsorluk anlaşmaları üzerinden yürüttüğü usülsüzlük soruşturmasının ardından cezaları açıkladı.

Kawhi Leonard'ın, Clippers ile iş ilişkisi bulunan şirketlerle yaptığı sponsorluk anlaşmaları NBA yönetiminin dikkatini çekmişti. Leonard'ın bu anlaşmalardan yüksek miktarda gelir elde etmesine rağmen bazı şirketler için kayda değer bir tanıtım faaliyetinde bulunmaması soru işaretlerine yol açmıştı.

Yaklaşık 1 yıl süren bağımsız soruşturmanın ardından Clippers'ın, Leonard'a takımın iş yaptığı şirketler üzerinden saha dışı gelir fırsatları sağladığı ve bu yolla NBA'in maaş limitlerini ihlal ettiği tespit edildi.

İŞTE CEZALAR

NBA, soruşturmanın ardından Los Angeles Clippers'a 30 milyon dolar para cezası verdi. Ayrıca kulübün 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 NBA Draftı'ndaki 1. tur seçim hakları elinden alındı.

Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, tüm takım ve lig faaliyetlerinden 1 yıl men edilirken Kawhi Leonard'a 700 bin dolar para cezası verildi.

Clippers Basketbol Operasyonları Başkanı Lawrence Frank 6 ay, İş Operasyonları Başkanı Gillian Zucker ise 1 yıl süreyle görevden uzaklaştırıldı. Leonard'ın eski menajeri Dennis Robertson'a da 5 yıl men cezası verildi. Robertson, NBA takımları ile bu sürede iş birliği yapamayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör