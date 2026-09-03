Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA’de Los Angeles Clippers tarihi ceza! Tam 30 milyon euro...
Giriş Tarihi: 3.09.2026 10:17 Son Güncelleme: 3.09.2026 10:18

NBA’de Los Angeles Clippers tarihi ceza! Tam 30 milyon euro...

NBA yönetimi, yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğü Kawhi Leonard ve Los Angeles Clippers soruşturmasında nihai kararını verdi.

NBA’de Los Angeles Clippers tarihi ceza! Tam 30 milyon euro...
  • ABONE OL

NBA, Kawhi Leonard'ın Clippers dönemindeki sponsorluk anlaşmaları üzerinden yürüttüğü usülsüzlük soruşturmasının ardından cezaları açıkladı.

Kawhi Leonard'ın, Clippers ile iş ilişkisi bulunan şirketlerle yaptığı sponsorluk anlaşmaları NBA yönetiminin dikkatini çekmişti. Leonard'ın bu anlaşmalardan yüksek miktarda gelir elde etmesine rağmen bazı şirketler için kayda değer bir tanıtım faaliyetinde bulunmaması soru işaretlerine yol açmıştı.

Yaklaşık 1 yıl süren bağımsız soruşturmanın ardından Clippers'ın, Leonard'a takımın iş yaptığı şirketler üzerinden saha dışı gelir fırsatları sağladığı ve bu yolla NBA'in maaş limitlerini ihlal ettiği tespit edildi.

İŞTE CEZALAR

NBA, soruşturmanın ardından Los Angeles Clippers'a 30 milyon dolar para cezası verdi. Ayrıca kulübün 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 NBA Draftı'ndaki 1. tur seçim hakları elinden alındı.

Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, tüm takım ve lig faaliyetlerinden 1 yıl men edilirken Kawhi Leonard'a 700 bin dolar para cezası verildi.

Clippers Basketbol Operasyonları Başkanı Lawrence Frank 6 ay, İş Operasyonları Başkanı Gillian Zucker ise 1 yıl süreyle görevden uzaklaştırıldı. Leonard'ın eski menajeri Dennis Robertson'a da 5 yıl men cezası verildi. Robertson, NBA takımları ile bu sürede iş birliği yapamayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#NBA #LOS ANGELES CLİPPERS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA’de Los Angeles Clippers tarihi ceza! Tam 30 milyon euro...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA