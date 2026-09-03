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Giriş Tarihi: 3.09.2026 10:59 Son Güncelleme: 3.09.2026 11:00

NBA'de Los Angeles Clippers'a draft cezası!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), maaş bütçesi kurallarını ihlal eden Los Angeles Clippers'a beş kez ilk tur draft hakkı kaybı cezası verdi.

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NBA’de Los Angeles Clippers’a draft cezası!
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NBA'den yapılan açıklamada, Clippers'ın 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 yıllarındaki ilk tur draft hakkını kaybettiği ve kulübe 30 milyon dolar para cezası verildiği belirtildi.

Clippers'ın sahibi Steve Ballmer'e, usulsüz süreçlere kasten onay verdiği ve takımın kurallara uymasını sağlamadığı için tüm lig ve takım faaliyetlerinden bir yıl süreyle uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Clippers'ın 5 yıl boyunca NBA'in özel denetimi altında olacağı, takım oyuncularından Kawhi Leonard'ın 700 bin dolar para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Ayrıca, kulübe usulsüzlük için baskı yapan menajer Dennis Robertson'a 5 yıl men cezası verildiği bildirildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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NBA'de Los Angeles Clippers'a draft cezası!
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