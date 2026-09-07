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Giriş Tarihi: 7.09.2026

Periler yine hüsran yaşadı!

Periler yine hüsran yaşadı!
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A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Almanya'nın ev sahipliğindeki FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'nda üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Potanın Perileri, Avustralya'ya 87-71 yenildi. Devreyi 10 sayı geride kapatan Türkiye'nin üçüncü çeyrekte de (67-55) gardı düştü. Son periyotta Avustralya savunmasını aşamayan Periler, sahadan üzgün ayrıldı. Sevgi Uzun'un 24 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Ay-Yıldızlılar, grup etabındaki son maçında bugün TSİ 12.30'da Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.
#TÜRKİYE #AVUSTRALYA

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Periler yine hüsran yaşadı!
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