Periler yine hüsran yaşadı!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Almanya'nın ev sahipliğindeki FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'nda üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Potanın Perileri, Avustralya
'ya 87-71 yenildi. Devreyi 10 sayı geride kapatan Türkiye
'nin üçüncü çeyrekte de (67-55) gardı düştü. Son periyotta Avustralya savunmasını aşamayan Periler, sahadan üzgün ayrıldı. Sevgi Uzun'un 24 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Ay-Yıldızlılar, grup etabındaki son maçında bugün TSİ 12.30'da Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.