Eski Fenerbahçeli basketbolcu Ferhan Baras, hayatını kaybetti!

1963-1978 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen; bu süre zarfında üç Türkiye Şampiyonluğu, üç İstanbul Şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan Ferhan Baras hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ferhan Baras'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Ferhan Baras'ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Seni unutmayacağız Ferhan Baras!" denildi.