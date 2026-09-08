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Giriş Tarihi: 8.09.2026 21:20

Eski Fenerbahçeli basketbolcu Ferhan Baras, hayatını kaybetti!

Fenerbahçe, 1963-1978 yılları arasında erkek basketbol takımında forma giyen Ferhan Baras'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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İHA
Eski Fenerbahçeli basketbolcu Ferhan Baras, hayatını kaybetti!
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1963-1978 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen; bu süre zarfında üç Türkiye Şampiyonluğu, üç İstanbul Şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan Ferhan Baras hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ferhan Baras'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Ferhan Baras'ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Seni unutmayacağız Ferhan Baras!" denildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE

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Eski Fenerbahçeli basketbolcu Ferhan Baras, hayatını kaybetti!
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