Periler’den acı veda!

Türkiye
, voleyboldaki tarihi başarılarla coşarken basketbolda ise hayal kırıklığı yaşadık. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takımımız, C Grubu 3. maçında, Porto Riko'ya 75-71 mağlup oldu
. Üçüncü yenilgisini yaşayan Potanın Perileri grubu 4. ve son sırada tamamlayıp veda etti. Porto Riko ise çeyrek final eleme maçı oynamaya hak kazandı. Gruptaki diğer müsabakada Belçika, Avustralya'yı 80-68 yenerek zirvede yer alarak direkt çeyrek finale yükseldi. Bu arada maçın 31. dakikasında hücum ribaundu almaya çalışırken yere düşen Elif Bayram, sol bileğinden sakatlandı.
Bileğine buz tedavisi uygulanan 24 yaşındaki oyuncu, maçın kalan bölümünü kenardan takip etti.