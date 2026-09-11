Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Göztepe potada sezonu açıyor!
Giriş Tarihi: 11.09.2026 13:24

Göztepe potada sezonu açıyor!

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-off oynayıp finalin kapısından dönen Göztepe şampiyonluk iddiasıyla hazırlandığı yeni sezonun ilk maçına yarın çıkacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Göztepe potada sezonu açıyor!
  • ABONE OL

İddialı transferlerle lig maratonuna hazırlanan Göztepe, ilk hafta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Bornova Atatürk Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Göztepe'nin yanı sıra İstanbul'da düzenlenen 2026 FIBA U17 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ay-yıldızlı ekibimizde yardımcı antrenörlük yapan başantrenör Nehir Berk, sarı-kırmızılı armayla şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Nehir Berk, "Hedefimiz artık daha yüksek ve daha büyük. Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz sezon yarı final maçında sona eren mücadelemizi tamamlayacağız. O mücadeleyi bu sezon Göztepe'yi Süper Lig'e çıkararak taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #GÖZTEPE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe potada sezonu açıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA