FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası: İspanya bronz madalya aldı

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası üçüncülük maçında İspanya, ev sahibi Almanya'yı 81-58 mağlup etti.

Turnuvayı üçüncü tamamlayan İspanya, bronz madalyanın sahibi oluken Almanya organizasyonu dördüncü tamamladı.

Berlin Arena'daki karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi.

İspanya'da teknik ekibe ve oyunculara madalyalarını FIBA Başkan Yardımcısı Jorge Garbajosa, 2026 Dünya Kupası Elçisi, eski Alman basketbolcu Svenja Brunckorst ile efsane Alman basketbolcu Dirk Nowitzki takdim etti.

Salon: Berlin

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Julirys Guzman (Porto Riko), Blanca Burns (ABD)

İspanya: Cazorla 9, Martin 22, Conde 12, Gustafson 9, Fam 10, Buenavida 1, Ortiz 3, Pueyo, Carrera 15, Florez, Ginzo

Almanya: Daub, Fiebich 10, Eichmeyer 4, Sabally 13, Gieselsoder 2, Peterson 13, Wilke 3, Buhner 6, Guelich 5, Sontag 2, Bessoir, Bielefeld

1. Periyot: 25-15

Devre: 40-36

3. Periyot: 61-51

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör