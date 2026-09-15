Maskeli Kral’dan basketbola dokunuş

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda 2026-27 sezonu öncesi medya günü etkinliği gerçekleştirildi. Dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte G.Saray'ın kadrosuna yeni dahil olan Nijeryalı basketbolcu Chimezie Metu, sarı-kırmızılıların futbol takımında oynayan vatandaşı Victor Osimhen ile transferi öncesi konuştuğunu söyledi. Metu, "Direkt olarak beni ikna etmeye çalışmadı. Galatasaray'ın ne kadar harika olduğunu söyledi. Kendi düşüncelerini aktardı. Tabii ki de çok güzel şeyler de söylediği için günün sonunda kendi kararımı verdim. Benim için çok iyi bir konuşmaydı. Osimhen, gelmemde gerçekten etkili oldu" ifadelerini kullandı.