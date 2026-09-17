Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA sıralamasında 17. sıraya geriledi
Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:34 Son Güncelleme: 17.09.2026 15:48

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA sıralamasında 17. sıraya geriledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA kadınlar dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17. sırada yer aldı.

AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA sıralamasında 17. sıraya geriledi
  • ABONE OL

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralamasını paylaştı.

Dünya Kupası'na grup maçlarının ardından veda eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17. basamakta yer aldı.

Türkiye, C Grubu'ndaki üç maçını da kaybederek grubu 4. ve son sırada tamamlayarak turnuvaya erken veda etmişti.

Listede ABD zirvedeki yerini korurken Fransa ikinci, İspanya üçüncü sırada bulunuyor.

ABD, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon olmuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI #TÜRKİYE #DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA sıralamasında 17. sıraya geriledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA