EuroLeague Süper Kupa’da finalin adı belli oldu!

Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da Dubai Basketbol'u uzatmada 98-95 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

Maça hızlı başlayan Dubai Basketbol, ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı. İspanya ekibi Real Madrid, ikinci periyotta oyunu dengelese de devre arasına ev sahibi takımın 43-42'lik üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü ele geçiren İspanya temsilcisi, final periyoduna 64-63 önde girdi. Luwawu-Cabarrot ve Okobo'nun etkili performans sergilediği 4. çeyrek, 88-88 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi. Uzatmada 98-95 galip gelen Real Madrid, adını finale yazdırdı.

Bu sonuçla Real Madrid, Yunanistan ekibi Olympiakos'un finaldeki rakibi oldu.

Real Madrid ile Olympiakos arasındaki final maçı, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol'un karşılaşacağı üçüncülük mücadelesi ise TSİ 17.00'de başlayacak.

Salon: Etihad

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emin Moğulkoç (Türkiye), Gytis Vilius (Litvanya)

Dubai Basketbol: Okobo 24, Wright 12, Blossomgame 4, Bacon 19, Kabengele 10, Anderson 3, Mintz 3, Bertans, Diakite 5, Shengelia 11, Petrusev, Walkup 4

Real Madrid: Campazzo 5, Feliz 10, Deck, 15 Okeke 4, Tavares 20, Shulga, Luwawu-Cabarrot 20, Pradilla 13, Abalde, Maledon 4, Jantunen 5, Sarr 2

1. Periyot: 27-18

Devre: 43-42

3. Periyot: 63-64

Normal süre: 88-88

Beş faulle çıkan: 44.37 Feliz (Real Madrid)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör