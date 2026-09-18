Fenerbahçe, Süper Kupa’da Olimpiakos’a kaybetti!

Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi, Yunan ekibi 92-90 kazandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Dubai Basketbol ile Real Madrid maçının kaybedeniyle yarın (19 Eylül cumartesi günü) 3.'lük maçına çıkacak
1. PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 25 - Olympiakos: 20
2. PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 20 - Olympiakos: 23
3. PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 33 - Olympiakos: 264. PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 12 - Olympiakos: 23