Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe, Süper Kupa'da Olimpiakos'a kaybetti!
Giriş Tarihi: 18.09.2026 19:07

Fenerbahçe, Süper Kupa'da Olimpiakos'a kaybetti!

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa yarı finalinde Olimpiakos'a 92-90 kaybetti. Sarı-lacivertliler, üçüncülük maçına çıkacak.

Fenerbahçe, Süper Kupa’da Olimpiakos’a kaybetti!
  • ABONE OL

Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi, Yunan ekibi 92-90 kazandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Dubai Basketbol ile Real Madrid maçının kaybedeniyle yarın (19 Eylül cumartesi günü) 3.'lük maçına çıkacak

1. PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 25 - Olympiakos: 20

2. PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 20 - Olympiakos: 23

3. PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 33 - Olympiakos: 26

4. PERİYOT: Fenerbahçe Tarfin: 12 - Olympiakos: 23
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #OLYMPİAKOS #FENERBAHÇE BEKO

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Süper Kupa'da Olimpiakos'a kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA